"Star Wars: Battlefront 2": Mindestens 4500 Stunden oder 2100 Dollar, um alle Lootboxen freizuschalten

Nicht eingerechnet sind dabei die Helden

Das umstrittene neue Fortschrittsystem im Shooter "Star Wars: Battlefront 2" verlangt von Spielern viel Geduld oder Investitionsbereitschaft ab, will man alle Basisinhalte des Games freischalten. Wie die Seite Star Wars Gaming rechnet, benötigt es 4.500 Stunden Spielzeit, um sämtliche Ausrüstungsgegenstände sein Eigen nennen zu können. Alternativ lasse sich dieser Prozess beschleunigen, in dem man in Summe 2.100 Dollar für die benötigten Lootboxen ausgibt. Nicht eingerechnet ist dabei die Zeit, die es braucht, um alle Helden freizuspielen.

Ganz genau lasse sich nicht festlegen, wie lange Spieler jeweils benötigen würden, da nicht alle Spieler gleich vorgehen. Dennoch ließen sich anhand der Statistiken ziemlich präzise Vorhersagen machen. Unter anderem schätzen die Autoren, dass Spieler rund 1.100 Credits pro Spielstunde lukrieren können. Um alle 3.111 Lootboxen im Spiel zu öffnen, heißt dies, dass man mindestens 4.528 Stunden spielen müsse. Alternativ könne man insgesamt 248.880 Crystals erwerben. Erwirbt man die "preiswertesten" Crystal-Pakete für jeweils 100 Dollar, kommt man auf rund 2.100 Dollar insgesamt.

"Wir hören euch"

Ob diese Berechnungen auch künftig noch stimmen werden, bleibt allerdings abzuwarten. Nach einer Welle der Kritik ruderte EA erst kürzlich bei den Kosten für die Spielhelden rund um Darth Vader und Luke Skywalker zurück und erklärte, dass man das Fortschrittsystem laufend anpassen und auf das Feedback seitens der Spielerschaft eingehen werde.

"Wir haben auch genau zugehört, welche Features im Spiel euch besonders gefallen und welche weniger. Wir wissen, dass einige unserer leidenschaftlichsten Fans, darunter auch die in unserem Subreddit, ihre Meinung geäußert haben – und wir hören euch. Wir ändern die Kredits-Anzahl beim Freischalten von Helden und werden auch weiterhin Anpassungen vornehmen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Wir begrüßen jede Form von Diskussion", heißt es in einem Blogeintrag. (zw, 15.11.2017)