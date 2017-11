Der Beginn einer neuen Ära – ein Smartphone, das mitdenkt!

Mit der Huawei Mate Serie wird künstliche Intelligenz mobil. Hier ein Blick in die Zukunft des Smartphones.

Mit der neuen Mate Serie wird HUAWEI den Bedürfnissen seiner anspruchsvollen Nutzer mehr als gerecht. Besonders die Bereiche Innovation und Technologie, künstliche Intelligenz und Chipset haben die bislang gewohnten Standards neu definiert – das Ergebnis: einzigartige Flaggschiffe. Die beiden in Österreich verfügbaren Smartphones, das HUAWEI Mate10 Pro und das HUAWEI Mate10 lite sind schneller, smarter und intelligenter als je zuvor. Nicht zuletzt läutet die weiterentwickelte Leica Dual-Kamera eine neue Ära der Fotografie ein.

HUAWEI Mate10 Pro: Intelligentes Smartphone durch neue mobile AI-Computing Architektur

HUAWEI Mate10 Pro is not a smartphone – it is an intelligent machine! Smartphones sind künftig intelligenter: HUAWEI stellt mit dem HUAWEI Mate10 Pro das neueste Flaggschiff der Mate Serie vor, dass als weltweit erstes Smartphone über einen AI-Prozessor (Artificial Intelligence)verfügt. Mit an Bord ist der neu entwickelte Kirin 970-Chip, damit unterstützt das Smartphone erstmals AI-basierte Anwendungen und bietet Verbrauchern ein intelligentes mobiles Erlebnis. Zudem ist das HUAWEI Mate10 Pro komplett wasserdicht als auch staubfest und passt sich somit jedem Alltag perfekt an. Der 4.000 mAh-Akku liefert dem HUAWEI Mate10 Pro genug Power, um problemlos durch den Tag zu kommen. Außerdem verfügt das Smartphone über die HUAWEI SuperCharge Technologie, die vom TÜV auf ihre geprüfte Sicherheit getestet und zertifiziert wurde. Das smarte Energiemanagement analysiert zudem das Nutzerverhalten und verteilt die Ressourcen intelligent, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Als weiteres Highlight kann ein externer Bildschirm mit einem Kabel angeschlossen werden – nicht nur um das Display des Smartphones zu spiegeln, sondern um es in einen echten Desktop-Computer umzuwandeln und Office-Anwendungen zu nutzen oder eine Präsentation zu starten. Das Smartphone kann dabei als Tastatur und Maus genutzt werden. Das Besondere: Persönliche Benachrichtigungen, Anrufe und Nachrichten bleiben privat und erscheinen nur auf dem Smartphone. Das HUAWEI Mate10 Pro wurde von den renommierten Fachmagazinen Chip und Connect bereits ausgezeichnet.

Das HUAWEI Mate10 Pro ist als Dual-SIM-Variante mit 6 GB RAM und 128 GB ROM ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 799 Euro im ausgewählten Fachhandel in Österreich erhältlich. Das Flaggschiff gibt es in den Farben Titanium Grey, Mocha Brown und Midnight Blue.

huawei mobile

FullView mit dem HUAWEI Mate10 lite:

Das HUAWEI Mate10 lite kommt mit einem 5,9 Zoll großen IPS FullView Display und bietet Nutzern höchste Farbtreue und gestochen scharfe Bilder. Fotos werden mit dem HUAWEI Mate10 lite mit vier Kameras aufgenommen denn sowohl vorne als auch hinten gibt es Dual-Kameras, die über zahlreiche Innovationen verfügen. Mithilfe der 16 Megapixel Hauptkamera mit LED-Blitz werden Fotos bei konstanter Farbtemperatur gestochen scharf. Die Frontkamera glänzt mit satten 13 Megapixel. Besonders cool: Beide Kameras verfügen erstmals über den Bokeh-Effekt, mit dem der Unschärfebereich bei allen Fotos im Nachhinein noch individuell bearbeitet werden kann. Neben einem schnellen Autofokus bietet das HUAWEI Mate10 lite einige besondere Kameramodi, wie zum Beispiel Panorama-Modus oder Zeitraffer.

Der 3.340 mAh-Akku kann bis zu zwei Tagen bei normalem Gebrauch halten und die praktische Dual-SIM Funktion bietet Nutzern mit mehr als einer SIM-Karte individuellen Nutzerkomfort.

Weitere Informationen zur neuen Huawei Mate Serie gibt es hier: http://consumer.huawei.com/at/phones/mate10-pro/ http://consumer.huawei.com/at/phones/mate-10-lite/