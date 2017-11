Strategie-Hit "StarCraft 2" ab sofort kostenlos spielbar

Komplette erste Kampagne und ungewerteter Multiplayer erhältlich

Blizzards Strategiespiel "StarCraft 2" ist ab sofort kostenlos verfügbar. Dazu gehört die vollständige Kampagne "Wings of Liberty" und der Mehrspielermodus für ungewertete Partien und für selbst erstellte Spiele.

Wer gewertete Matches gegen andere Spieler spielen möchte, kann dies bis Stufe 5 kostenlos tun. Dabei hat man auch Zugriff auf das neue terranische Kommandanten-Gespann Mira Han und Matt Horner, das ebenfalls ab sofort verfügbar ist.

Aktion für bestehende Spieler

Wer über Stufe 5 hinaus spielen möchte, benötigt die Vollversion. Ebenso kostenpflichtig bleiben die weiteren Kampagnen.

Im Zeitraum vom 8. November bis 8. Dezember können Spieler, die bereits "Wings of Liberty" besitzen (Stichtag 31. Oktober 2017), eine kostenlose digitale Kopie von "Heart of the Swarm" erhalten. (red, 15.11.2017)