Helle, schnelle Lichterscheinung am Himmel erstaunt Menschen in Süddeutschland

Ursache unklar – Zusammenhang mit Meteorschauer der Leoniden möglich

Frankfurt am Main – Ein helles, sich schnell bewegendes Licht am Himmel hat am Dienstagabend zahlreiche Menschen im Süden Deutschlands zum Staunen gebracht. "Super hell und leicht grünlich" sei die Erscheinung gewesen, schrieb ein Twitter-Nutzer. Meldungen gab es zum Beispiel aus dem Saarland, Südhessen und Baden-Württemberg. Einige Nutzer schrieben sogar von einem "Feuerball". Schäden gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Von Seiten der Polizei in Frankfurt hieß es, es könnten Objekte aus dem Weltraum in der Atmosphäre verglüht sein und so den Nachthimmel zum Leuchten gebracht haben. Der Zeitpunkt legt die Vermutung nahe, dass es einen Zusammenhang mit den Leoniden geben könnte. Dabei handelt es sich um einen alljährlichen Meteorstrom, der dadurch zustande kommt, dass die Erde die Bahn des Kometen 55P/Tempel-Tuttle kreuzt. Vom Kometen gelöstes Material gerät dann in die Erdatmosphäre und verglüht. Mitte November erreicht der Meteorstrom seinen Höhepunkt, das Aktivitätsmaximum liegt in der Nacht vom 17. auf den 18. (APA, red, 15. 11. 2017)