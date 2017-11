Spanien und Argentinien noch nicht in WM-Form

Spanier verspielen Führung gegen Russland, Gauchos verlieren gegen Nigeria

Die ehemaligen Fußball-Weltmeister Spanien und Argentinien haben sich im letzten Auftritt vor dem WM-Jahr 2018 alles andere als in Form gezeigt. Die Iberer kamen beim WM-Gastgeber Russland nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus und verspielten dabei ebenso eine deutliche Führung wie Argentinien, das gegen Nigeria 2:4 (2:1) verlor. Die Niederlande gewannen dagegen die letzte Begegnung unter Dick Advocaat in Rumänien mit 3:0 (0:0).

Spanien lag in St. Petersburg nach Treffern von Jordi Alba (9.) und Sergio Ramos (35., Handelfmeter, 53., Foulelfmeter) mit 2:0 beziehungsweise 3:2 in Führung, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Für die zuletzt stark kritisierte Auswahl Russlands trafen genau sieben Monate vor Beginn der Heim-WM Fedor Smolow (41., 70.) und Juri Schirkow (51.).



Ebenfalls in Russland verlor Vizeweltmeister Argentinien ohne Superstar Lionel Messi gegen WM-Teilnehmer Nigeria mit 2:4 (2:1). In Krasnodar verspielten die Südamerikaner dabei eine 2:0-Führung. Für eine Schrecksekunde sorgte Sergio Aguero, der in der Pause in der Kabine in Ohnmacht fiel und vorsichtshalber für medizinische Tests ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ever Banega (27.) und Aguero (36.) hatten vor der Pause für Argentinien getroffen. Für die vom deutschen Trainer Gernot Rohr betreuten Afrikaner waren Kelechi Iheanacho (44.), Alex Iwobi (52., 73.) und Brian Idowu (54.) erfolgreich. Messi wurde geschont und hatte bereits vor der Begegnung die Rückreise zum FC Barcelona angetreten.

Die Niederlande bescherten Bondscoach Advocaat nach der verpassten WM-Qualifikation dagegen einen versöhnlichen Abschied. Ohne Bayern München Superstar Arjen Robben, der nach dem letzten Qualifikationsspiel im Oktober seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte, trafen im Nationalstadion von Bukarest Memphis Depay (47.), Ryan Babel (56.) und Luuk de Jong (81.) zum Sieg der Gäste. Die Nachfolge Advocaats ist noch nicht geregelt.

WM-Debütant Island kam zum Abschluss eines Mini-Fußballturniers im katarischen Doha gegen Gastgeber Katar nur zu einem 1:1 (1:0). Die Slowakei bezwang Norwegen 1:0 (0:0). (sid, 14.11.2017)