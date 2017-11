USA: Mindestens drei Tote bei Schüssen in Schule

Schütze von Polizei getötet

Sacramento – In einer Schule in Kalifornien sind am Dienstag Schüsse gefallen. Wie US-Medien berichteten, sollen dabei drei Personen ums Leben gekommen sein. Der Schütze wurde demnach von der Polizei getötet. Zwei Kinder wurden den Berichten zufolge verletzt und mit Schusswunden ins Spital gebracht.

Nach Angaben der Polizei von Tehama County kam es gegen 8.00 Uhr (Ortszeit) an einer Volksschule in Rancho Tehama, in einer ländlichen Gegend im Norden des US-Bundesstaats, zu der Tat. 100 Beamte waren im Einsatz. (APA, 14.11.2017)