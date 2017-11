Italiens Retter könnte Carlo Ancelotti sein

Geschasster Bayern-Trainer Kandidat für den wohl frei werdenden Teamchef-Posten: "Ein großartiger Coach"

Nach dem blamablen WM-Aus der italienischen Fußball-Nationalmannschaft werden die Rufe nach Carlo Ancelotti immer lauter. Der ehemalige Trainer von Bayern München soll nach Ansicht des ehemaligen Vize-Verbandspräsidenten Demetrio Albertini und des Ex-Coaches Arrigo Sacchi die Nachfolge von Nationaltrainer Gian Piero Ventura antreten. Die Entscheidung über Venturas Zukunft fällt am Mittwoch.

Ancelotti sei der ideale Kandidat für den Posten, sagte Albertini am Dienstag. "Die Wahl eines Nationalcoachs ist immer schwierig, weil immer jemand unzufrieden ist. Doch der Name Ancelotti könnte auf viel Zustimmung stoßen", sagte Albertini.

Auch Sacchi sprach sich für den Ende September bei Bayern München entlassenen Trainer aus. "Ancelotti ist ein großartiger Coach. Wollen wir ihm helfen, die Nationalelf zu übernehmen, müssen wir diese Niederlage genau prüfen. Sie kommt nach zwei für Italien verheerenden Weltmeisterschaften", sagte Sacchi, der die Squadra Azzurra von 1991 bis 1996 trainiert hatte.

Die argentinische Fußball-Legende Diego Armando Maradona sprach derweil von einem "traurigen Tag" für Italien und den gesamten Fußball. "Es tut mir leid, dass Italien nicht an der WM in Russland teilnimmt. Die Italiener geben der Weltmeisterschaft immer Farbe", sagte der Ex-Star von Tabellenführer SSC Neapel.

Die Pleite der Azzurri beschäftigte am Dienstag sogar die Politik in Rom. "Es gibt zu viele ausländische Spieler in den Klubs, von den Jugendvereinen bis zur Serie A. Das ist das Resultat", sagte der Chef der Oppositionspartei Lega Nord, Matteo Salvini. (sid, 14.11.2017)