Die Literaturnobelpreisträgerin ist am 13. und 14.4. in Heidenreichstein zu Gast

Heidenreichstein – "Literatur im Nebel" findet seit 2016 jeweils im Frühling statt. Nach Swetlana Alexijewitsch heuer im März ist auch der nächste Ehrengast eine Literaturnobelpreisträgerin: Herta Müller.

Um ihr Werk wird sich am 13. und 14. April 2018 in der Margithalle in Heidenreichstein alles drehen. Wie immer werden Schauspieler und Autoren Texte der Eingeladenen lesen. (red, 14.11.2017)