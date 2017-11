ÖFB: U21 wahrt mit 4:0 in Mazedonien EM-Chance

In Gruppe 7 Platz zwei hinter Serbien noch in Griffweite

Skopje – Österreichs U21-Fußball-Nationalteam feierte am Dienstag in der EM-Qualifikation einen souveränen 4:0-(3:0)-Auswärtssieg in Mazedonien. Doppeltorschütze Arnel Jakupovic (12., 54.), Mathias Honsak (26.) und Kapitän Konrad Laimer (36.) erzielten gegen das Schlusslicht der Gruppe 7 die Treffer im Nationalstadion von Skopje.

Das Team von Werner Gregoritsch verbesserte sich damit auf Rang drei und liegt nur noch einen Zähler hinter Russland, das seinerseits bereits fünf Punkte Rückstand auf Serbien hat. Der Spitzenreiter, der am Freitag in Maria Enzersdorf 3:1 gegen Österreich gewonnen hatte, ist nach dem mageren 1:0-Erfolg am Dienstag in Eriwan gegen Armenien nach seinem fünften Spiel weiter ohne Punktverlust.

Damit sind die Serben auf bestem Wege zur EM-Endrunde von 16. bis 30. Juni 2019 in Italien und San Marino, für die sich nur die Sieger der neun Qualifikationsgruppen direkt qualifizieren. Die vier besten von neun Gruppenzweiten spielen im November 2018 im Playoff die restlichen beiden Startplätze für das zwölf Teams umfassende Teilnehmer-Feld aus. Italien ist als Gastgeber Fixstarter.

Frühe Führung

Österreich bestimmte von Beginn weg die Partie in der mazedonischen Hauptstadt und durfte nach einem Weitschuss von Empoli-Legionär Jakupovic schon nach elf Minuten über die Führung jubeln. Das 2:0 resultierte aus einer schönen Einzelaktion von Altach-Leihspieler Mathias Honsak, dessen Abschluss ins lange Eck genau passte. Nach einem Assist von Dominik Baumgartner sorgte Leipzig-Legionär Laimer mit einem Schuss aus kurzer Distanz bereits nach 35 Minuten für die Vorentscheidung.

In der zweiten Hälfte nützte Jakupovic noch einen schweren Schnitzer der mazedonischen Abwehr im Strafraum zum 4:0. Während sich die Österreicher effizient zeigten, scheiterten die Gastgeber mit ihren besten Chancen entweder am eigenen Unvermögen oder an Österreichs Schlussmann Paul Gartler, der im Finish sogar einen Foulelfmeter von Besar Iseni parierte (85.). Der Strafstoß resultierte aus einem Foul von Dominik Baumgartner an Boban Georgiev. (APA, 14.11. 2017)

Ergebnisse der Gruppe 7 der Fußball-U21-EM-Qualifikation:

Mazedonien – Österreich 0:4 (0:3). Skopje.

Tore: Jakupovic (12., 54.), Honsak (26.), Laimer (36.).

Gelb-Rote Karte: Kostadinov (MKD/80./wiederholtes Foulspiel)

Österreich: Gartler – Ingolitsch, Maresic, Wöber (68. Ljubicic), Ullmann – D. Baumgartner, Laimer (81. Lovric) – Horvath, Chr. Baumgartner (58. Prokop), Honsak – Jakupovic

Weiters:

Armenien – Serbien 0:1 (0:0)

Tabelle:

1. Serbien 5 13:3 15

2. Russland 5 8:4 10

3. Österreich 5 13:4 9

4. Armenien 7 5:11 7

5. Gibraltar 6 1:14 3

6. Mazedonien 4 3:7 3

Bereits gespielt:

Österreich – Gibraltar 3:0, Gibraltar – Armenien 0:3, Russland – Armenien 0:0, Serbien – Gibraltar 4:0, Armenien – Mazedonien 0:3, Russland – Gibraltar 3:0, Armenien – Gibraltar 1:0, Russland – Österreich 1:0, Mazedonien – Serbien 0:2, Armenien – Österreich 0:5, Gibraltar – Mazedonien 1:0, Serbien – Russland 3:2, Österreich – Serbien 1:3, Armenien – Russland 1:2

Nächstes ÖFB-Spiel:

Österreich – Mazedonien am 27. März 2018