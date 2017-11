Verdächtiger in Haft

Linz – Die Linzer Polizei hat einen 21-jährigen Mann gefasst, der am 1. Oktober eine Linzerin in einem Skaterpark im Stadtteil Urfahr vergewaltigt haben soll. Dem Afghanen werden auch zwei versuchte Vergewaltigungen zur Last gelegt, wie die Polizei in einer Pressekonferenz am Dienstag berichtete. Er ist in Haft. (APA, 14.11.2017)