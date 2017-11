Doc LX veranstaltet E-Sport-Festival in Wien

Turnier findet am 17. und 18. März 2018 statt – Mehrere tausend Besucher werden erwartet

Eine neue E-Sports-Veranstaltung soll die österreichische Community enger zusammenbringen: Am 17. und 18. März 2018 wird in Wien das erste Electronic Sports Festival stattfinden. Die Veranstalter wollen damit einen stark wachsenden Markt in Österreich erschließen, wie sie am Dienstag betonten. Hierzulande würden über 60.000 Menschen E-Sport-Spiele verfolgen – Tendenz steigend.

Ersatz für herkömmliche Sportarten

"E-Sport ist bei Millennials längst zu einem echten Ersatz für herkömmliche Sportarten geworden", sagte Doc-LX-Holding-COO Mark Schilling bei einer Pressekonferenz in Wien. Seine Eventagentur zeichnet für die Umsetzung des Electronic Sports Festival verantwortlich. Gemeinsam mit den Gründern der Diamir-Holding, Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll, wird das neue Projekt realisiert. Das Programm soll wie ein Parcours gestaltet sein, erläuterte Edtmayer.

Zwei Live-Turniere der Spiele "Counter Strike Global Offensive (CS:GO)" und "League of Legends (LoL)" sowie eine sogenannte Cosplayshow, bei der sich die Sportler in der Verkleidung ihrer Charaktere zeigen, erwarten die Besucher. Als Hauptpreis bei den Live-Turnieren versprechen die Veranstalter einen Profivertrag.

Nostalgie an Bord

Neben der Vorstellung von Produktneuheiten wird auch der Nostalgie Platz eingeräumt: Beim Spielen sogenannter Old Games wie "Super Mario" können die Besucher Kindheitserinnerungen wachrütteln. Nicht nur österreichische Teams werden zum Spielen eingeladen, Edtmayer heißt "Teams aus der ganzen Welt willkommen". Wen das Spiel in der realen Welt zwischendurch reizt, kann auf Tischtennis oder ein Beer-Pong-Turnier ausweichen.

Für die Veranstaltung wird ein Investment im sechsstelligen Bereich eingeplant, hieß es. Der Veranstaltungsort und weitere Details folgen im Jänner. Schilling und Edtmayer erwarten sich einige Tausend Besucher – mehr als 60.000 Menschen in Österreich schauen ihren Angaben zufolge E-Sports-Matches. Mit dem Electronic Sports Festival solle Wien zur europäischen E-Sports-Hauptstadt gemacht werden.

214 Millionen Menschen Zuschauer

Laut den Veranstaltern verfolgen weltweit 214 Millionen Menschen E-Sport-Veranstaltungen, alleine in Europa würden jährlich rund elf Milliarden Euro für E-Sport ausgegeben. "E-Sports sind eine ernst zu nehmende Sportart, im asiatischen Raum ist das schon ein Riesenthema", versicherte Edtmayer. Eine große Zukunft und viel Potenzial wittert auch Co-Organisator Schilling: "Sogar das Olympische Komitee setzt sich bereits damit auseinander. Ich glaube, dass E-Sport irgendwann olympisch wird." (APA, 14.11.2017)