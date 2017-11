Tickets für Sonnenfinsternis 2019 in der chilenischen Wüste um 200 Euro

Himmelsschauspiel kann von der Europäischen Südsternwarte aus beobachtet werden – Führung durch das Observatorium inklusive

Santiago de Chile – Wer einen besonderen Blick auf eine totale Sonnenfinsternis werfen will, muss tiefer in die Tasche greifen als für ein Konzert der Rolling Stones: Die Beobachtung des Himmelsspektakels auf dem Gelände der Europäischen Südsternwarte (ESO) in der chilenischen Atacamawüste kostet Interessierten 200 Euro pro Ticket. Ab dem 22. November werden 700 Tickets angeboten, um die Sonnenbedeckung am 2. Juli 2019 im Europäischen Weltraum-Observatorium La Silla zu verfolgen.

Nächste Gelegenheit in 212 Jahren

Wer zuerst bestellt, bekommt ein Ticket – inbegriffen ist der Transport von der Basisstation zum Berg mit dem Observatorium, eine Führung durch die Sternwarte und Fachinformationen. "Das ist die einzige totale Sonnenfinsternis, die von einem ESO-Observatorium in den nächsten 212 Jahren verfolgt werden kann", teilte die Europäische Südsternwarte mit.

Der La Silla-Komplex befindet sich rund 600 Kilometer nördlich von Santiago de Chile in der Wüste auf 2.400 Meter Höhe. Mit zwei riesigen Hochleistungsteleskopen wird hier von den Astronomen das Universum der südlichen Hemisphäre erforscht. (APA, red, 14.11.2017)