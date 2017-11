Fokus auf Datenvolumen: "3" stellt Weihnachtstarife vor

Giga L, XL und XXL mit 19 bis 39 GB LTE-Transfer und Roaminganteil höher als EU-Formel

Netzbetreiber "3" hat rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft neue Tarife veröffentlicht. Unter dem schon zuvor verwendeten Namen "Giga" kommt ein Angebot in drei Ausführungen – L, XL und XXL – sowohl als Vertragsoption mit Endgerät und SIM-Only-Variante.

Viel Datenvolumen

Der "Large"-Tarif kostet monatlich 19,90 Euro. Er inkludiert 3.000 Minuten und 3.000 SMS in Österreich und der EU. Dazu gibt es 19 GB LTE-Datenvolumen (50 Mbit/s Downstream, 20 Mbit/s Upstream), wovon sich sechs GB auch im EU-Ausland verwenden lassen.

XL inkludiert 4.000 Minuten und SMS im Inland und der EU sowie 300 Minuten Telefonie von Österreich in die USA. Dazu gibt es 29 GB an Daten (150/50 Mbit/s). Neun GB können innerhalb der EU genutzt werden. Hier fallen 29 Euro monatlich an.

Die XXL-Ausgabe bringt 6.000 Minuten und SMS in Österreich und der Union mit. Das Datenpaket umfasst 39 GB (300/50 Mbit/s) mit 12 GB für die Verwendung innerhalb Europas. 39 Euro kostet der Tarif.

Über "EU-Formel"

Bei allen drei Optionen liegt der Roaming-Anteil über jenem der sich aktuell mittels "EU-Formel" ergeben würde. Dieser liegt bei 4,1 GB (L), 6,3 und 8,4 GB (XXL). Bei allen drei Varianten werden unterschiedliche Endgeräte ab null Euro angeboten, darunter etwa das Huawei P10, Sony Xperia XZ Compact und Samsung Galaxy S8. Aktivierungsgebühr fällt nicht an, die Bindefrist liegt, wie üblich, bei zwei Jahren.

Die Tarife sind auch ohne Endgerät und Bindefrist buchbar. Hier liegen die monatlichen Kosten bei 15,20 (L), 23,20 (XL) und 31,20 Euro (XXL). (red, 14.11.2017)