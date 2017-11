Konkreter Verdacht nach Bombendrohung bei Konzert in Wels

Fahndung nach Verdächtigem

Wels – Die Ermittler haben nun eine konkrete Spur im Fall einer Bombendrohung, die bei einem Konzert in Wels am 23. September erfolgt war. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen Bericht der "Kronen Zeitung", dass es einen Verdächtigen gebe. Sein Name sei bekannt und nach ihm werde nun gefahndet. Details wurden nicht veröffentlicht.

Am 23. September hatte gegen 23.00 Uhr ein Unbekannter bei der Polizei angerufen und gesagt "in 30 Minuten geht in der Messe beim Konzert eine Bombe hoch". Das Konzert wurde abgebrochen, die Halle mit 5.800 Personen wurden evakuiert. Auch eine angrenzende Halle, in der sich rund 500 Leute einer Hochzeitsgesellschaft aufhielten, wurde geräumt. Sprengstoff wurde nicht gefunden. (APA, 14.11.2017)