EuGH-Generalanwalt: Facebook-"Sammelklage" nicht zulässig

Der Generalanwalt argumentiert, dass die Sammelklage von Max Schrems nicht zulässig sei

Die "Sammelklage" gegen Facebook, die der Datenschützer Max Schrems vor drei Jahren initiiert hatte, steht vor einer unsicheren Zukunft. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sprach sich am Dienstag gegen die Zulässigkeit einer solchen Sammelklage aus. Die Richter folgen der Einschätzung des Generalanwalts meist, aber nicht immer. "Die Ansicht des Generalanwalts zur Sammelklage ist für mich leider nicht nachvollziehbar", sagte Schrems in einer Aussendung.

Schrems hatte seine "Sammelklage" am 1. August 2014 eingebracht. Mehr als 25.000 Teilnehmer hatten sich zuvor gemeldet. Der österreichische Datenschützer argumentiert, dass diese Teilnehmer aus aller Welt durch ihre Facebook-Nutzung einen Vertrag mit "Facebook Irland" abgeschlossen haben. Einzig US-amerikanische und kanadische Nutzer interagieren mit Facebook selbst. Die Klage geht inhaltlich gegen Datenschutzverletzungen von Facebook vor, etwa Big Data-Anwendungen oder die Weiterleitung von Informationen an US-Geheimdienste.

Konsequenzen für Konsumentenschutz

Vor dem EuGH geht es jedoch um die grundsätzliche verfahrenstechnische Frage, ob diese Art der Sammelklage – Nutzer aus aller Welt gegen einen US-Konzern mit Gerichtsstand Wien – überhaupt zulässig ist. Wenn die Richter grünes Licht geben, wandert der Fall zurück an die österreichischen Gerichte. Abgesehen vom konkreten Verfahren könnte ein für Schrems positiver Richterspruch massive Implikationen für den Konsumentenschutz haben.

Generalanwalt gegen derartige "Sammelklagen"

Doch der Generalanwalt argumentiert, dass eine österreichische "Sammelklage" nur gegen Unternehmen in Österreich möglich sei, nicht aber durch österreichische Verbraucher gegen Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, also etwa gegen Facebook, dessen Europazentrale in Irland sitzt. "Es scheint, als ob Facebook mit seinen emotionalen Horror-Geschichten gepunktet hat, wonach eine kollektive Durchsetzung von Verbraucherrechten höchst bedenklich wäre", sagte Schrems.

Schrems ist "Verbraucher"

Einen Erfolg feierte Schrems bei einer zweiten verfahrensrechtlichen Frage. So hatte Facebook argumentiert, dass der Datenschützer kein "Verbraucher" im juristischen Sinn sei, da er mit seinem Engagement Geld verdienen soll. Das verneinte Schrems, der von einer "Schmutzkübelkampagne" sprach. Der Generalanwalt stellte sich hier auf die Seite von Schrems. Ob die Richter der Meinung des Generalanwalts folgen, wird sich wohl Anfang 2018 zeigen. (Fabian Schmid, 14.11.2017)