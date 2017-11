Mit dem Auto richtig ausgerüstet in den Winterurlaub

Das sind die wichtigsten Bestimmungen in den Nachbarländern

In Vorbereitung auf den nächsten Winterurlaub sollten sich Lenker unbedingt informieren, welche Bereifung für ihr Fahrzeug wo und wann nötig ist. Denn es gelten mitunter andere gesetzliche Regelungen zur Winterausrüstung als hierzulande. "In Italien entscheiden die Provinzen selbst, ob die Winterreifenpflicht generell oder situativ gilt, eine einheitliche Regelung gibt es nicht", sagt ÖAMTC-Touristikerin Kristina Tauer. "In Südtirol dürfen Kraftfahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen generell nur mit Winterreifen fahren. Auf der Brennerautobahn und im Stadtgebiet Bozen gilt von 15. November bis 15. April eine witterungsunabhängige Winterreifenpflicht."

Weitere Nachbarländer im Überblick: