"Free Stream": A1 pfeift auf die Netzneutralität

Kunden können nun Netflix und Apple Music ohne Datenverbrauch nutzen

Es ist vermutlich der größte Angriff auf die Netzneutralität, den es in Österreich bisher gegeben hat. Mit "Free Stream" bietet der Mobilfunker A1 seinen Kunden unlimitiertes Streaming bestimmter Audio- und Videodienste an, das nicht auf das jeweilige Datenvolumen angerechnet wird. A1-Kunden mit unterschiedlichen A1-Go-Tarifen können nun etwa Netflix, Spotify, Amazon Prime Video und Apple Music nutzen, ohne auf ihren Datenverbrauch achten zu müssen. Solche Angebote werden in der Mobilfunkbranche als "Zero Rating Service" bezeichnet.

Die Nutzung anderer Anbieter wie ORF-TV-Thek und Youtube belastet dagegen weiterhin das Datenvolumen. Mit "Free Stream" will sich A1 "von den Mitbewerbern abheben", erklärt A1-Chef Marcus Grausam.

EU-Richtlinien zur Netzneutralität

Da das allerdings eine Bevorzugung bestimmter Anbieter ist, könnte sich A1 mit dem Angebot massive Probleme einhandeln. Die EU-Richtlinien zur Netzneutralität sehen nämlich vor, dass bestimmten Datenpaketen in Telekommunikationsnetzen keine Vorfahrt auf der Datenautobahn eingeräumt werden darf.

A1 rechnet nicht mit Problemen



A1 sagt dem STANDARD, dass es vergleichbare Angebote in der EU – etwa in Deutschland und England – bereits gebe und man daher keine Probleme erwarte. "Die Regelungen zur Netzneutralität gelten in der ganzen EU gleichermaßen und sind daher von allen Betreibern Europas zu respektieren. Selbstverständlich halten wir uns an die Netzneutralitätsverordnung und haben unser Produkt vorab auf Konformität geprüft", so A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm. Zudem betont der Mobilfunker, dass "jeder an 'A1 Free Stream' interessierte legale Musik- oder Videostreaming-Dienst sich dem Partnerprogramm anschließen kann".

Strenge Auslegung

Die in Österreich zuständige Telekombehörde RTR hat bisher die Richtlinie sehr streng umgesetzt. So hat "3" sein Musikstreaming mit Zero-Rating wieder vom Markt nehmen müssen. Zuvor hatte es massive Proteste von Netzaktivisten gegen den Mobilfunker gegeben. (Markus Sulzbacher, 14.11.2017)