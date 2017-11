Taiwans Umweltminister: China verhinderte Teilnahme bei Bonn-Gipfel

Lee Ying-yuan, taiwanesischer Umweltminister, sagt, dass die Volksrepublik China Druck ausübe, um Taiwan auszuschließen

Taipeh – Auf Druck Chinas hin konnte der taiwanesische Umweltminister nicht an einem Treffen zum Klimawandeln bei Welt-Klimagipfel in Bonn teilnehmen. Wie Taiwans Außenminister am Montag Abend verlauten ließ, hätte China interveniert und so konnte der Umweltminister nicht am UNFCCC, also dem "U.N. Framework Convention on Climate Change" teilnehmen. Der Minister wäre sogar als Vertreter einer Nicht-Regierungsorganisation aufgetreten.

Taiwan und China befinden sich seit Jahrzehnten in Konflikt über den Status der Insel Taiwan. China erhebt Anspruch auf die Insel als Teil ihrer Ein-China-Politik, und anerkennt daher die Regierung Taiwans offiziell nicht. Taiwans Regierung verfolgt seinerseits ebenfalls eine "Ein-China"-Politik, die sie aber aufgrund des eklatanten Machtgefälles nicht durchsetzen kann. Seit Jahrzehnten balanciert Taiwans Regierung das eigene Unabhängigkeitsverständnis und Chinas Ansprüche aus.

Härtere Töne

Seitdem Tsai Ing-wen zur Präsidentin des Landes gewählt wurde, verschlechterten sich die Beziehungen weiter. China denkt, Tsai möchte formal die Unabhängigkeit zu China erreichen. Tsai sagt wiederum, sie möchte Frieden erhalten, aber Taiwans Demokratie und Sicherheit verteidigen.

Ein Sprecher des Außenministeriums, Andrew H.C.Lee, verlautbarte in Taipeh, dass die Präsidenten den Klimawandel für ein wichtiges Thema halte und die Insel bei internationalen Treffen teilhaben möchte. Dazu gehören seit spätestens 2009 auch Klima-Treffen auf Uno-Ebene.



Bereits bei einem Klima-Treffen in Genf diesen Jahres wurde Taiwan ausgeschlossen – laut der taiwanesischen Regierung ebenfalls auf Druck Chinas hin. (Reuters, red, 14.11.2017)