Norwegen wegen Verkaufs von Ölförderlizenzen vor Gericht

Umweltorganisationen haben die norwegische Regierung geklagt. Eine Entscheidung soll spätestens Ende Februar 2018 folgen

Oslo/Wien/Bonn – Norwegen vergibt weiterhin Ölförderlizenzen in der Arktis. Das ist laut Umweltschützern verfassungswidrig und verstößt weiters gegen das Klimaschutzabkommen von Paris. Deshalb ziehen Greenpeace und Nature & Youth vor Gericht und verklagen die norwegische Regierung. Der Prozess startete am Dienstag.

Die norwegische Regierung hatte im Juni 2016 – zwei Monate nach Ratifizierung des Klimavertrags – neue Ölförderlizenzen in der Arktis an insgesamt 13 Ölkonzerne vergeben. Darunter ist auch die österreichische OMV. "Man kann nicht gleichzeitig als eines der ersten Länder das Pariser Klimaschutzabkommen unterschreiben und wenig später noch unangetastete Regionen in der Arktis für Ölförderungen öffnen", kritisiert Adam Pawloff von Greenpeace Österreich.

Neben dem Klimavertrag argumentiert Greenpeace mit der norwegischen Verfassung: Diese garantiert in Paragraf 112 eine "gesunde und sichere Umwelt für kommende Generationen". Mit der Förderung von Öl nehme Norwegen aber zum einen den fortschreitenden Klimawandel in Kauf, zum anderen mögliche Ölkatastrophen.

Gleichzeitig wird noch bis Freitag auf der 23. Klimakonferenz in Bonn gegen die Klimaerwärmung gekämpft: Unter dem Vorsitz des Inselstaates Fidschi soll geklärt werden, wie die Erwärmung auf zwei Grad, noch besser auf 1,5 Grad Celsius, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden soll. Klar ist: Um dieses Ziel zu erreichen muss ein Großteil der bekannten Reserven an Öl und Kohle im Boden bleiben, nämlich 80 Prozent.

Hochsensible Arktis

In der Arktis werden etwa ein Fünftel der Erdöl- und Erdgasreserven vermutet. Die großen Anrainerstaaten des Nordpolameeres sind Russland, Dänemark, Kanada, die USA und eben Norwegen – die sogenannten "Arctic five". Sie dürfen territoriale Ansprüche erheben.

Doch das Risiko von Unfällen wird in der rauen See als hoch eingeschätzt. Auch die Gefahr, dass das fast unberührte Ökosystem rund um den Nordpol durch Transitrouten schwer geschädigt wird, ist groß. Kommt es zu einem Ölaustritt, würde sich das Ökosystem langsamer erholen, da die Mikroorganismen bei kalten Temperaturen das Öl deutlich langsamer zersetzen.

Machtfrage Öl

Doch die Förderung von fossilen Brennstoffen ist auch eine Machtfrage. Die bekannten Reserven an Öl und Kohle sollen einen Wert von knapp 3.000 Milliarden Euro haben. 80 Prozent von diesen Reserven müssten im Boden bleiben, um die Erderwärmung auf zumindest zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Länder wie Venezuela oder Saudi Arabien und globale Unternehmen müssten damit freiwillig auf Milliarden Gewinne verzichten. Indien und China müssten zum Beispiel ebenfalls rund zwei Drittel ihrer Kohlereserven im Boden lassen.

Entscheidung erst 2018

Der Gerichtsprozess in der norwegischen Hauptstadt Oslo dauert bis zum 23. November 2017. Eine Entscheidung soll spätestens drei Monate später folgen. (july, 14.11.2017)