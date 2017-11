David Poisson verstarb nach Trainingssturz

Französischer Alpin-Skifahrer und WM-Dritter in der Abfahrt von 2013 in Japan verstorben – Verband "niedergeschmettert von dieser Nachricht"

Nakiska – Der französische Alpin-Skifahrer David Poisson ist nach einem Trainingssturz in Nakiska/Kanada verstorben. Das gab am Montag der Französische Skiverband (FFS) bekannt. Der größte Erfolg des 35 Jahre alt gewordenen Sportlers war der Gewinn der Bronzemedaille in der WM-Abfahrt 2013 in Schladming. "Niedergeschmettert von dieser Nachricht", wurde FFS-Präsident Michel Vion in einer Aussendung zitiert.

Über die näheren Umstände des Zwischenfalls war vorerst nichts bekannt. (APA; 13.11.2017)