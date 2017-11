Shawn Mendes gewinnt vier MTV Europe Music Awards

Favoritin Taylor Swift bekommt in London überraschend keinen Award, U2 erhalten den Ehrenpreis

London – Der kanadische Sänger und Songwriter Shawn Mendes hat bei den MTV Europe Music Awards in London vier Preise abgeräumt. U2 erhielten den Ehrenpreis. Der 19-Jährige Mendes, der in fünf Kategorien nominiert war, wurde als Bester Künstler und für den Besten Song ("There's Nothing Holdin' Me Back") ausgezeichnet.

Außerdem gewann er als "Best Canadian Act" und in der Kategorie "Biggest Fans", deren Sieger in der Woche vor den Europe Music Awards über die Anzahl von Hashtags in den sozialen Medien Twitter und Instagram bestimmt wurde.

US-Sängerin Taylor Swift ("Look What You Made Me Do"), die mit sechs Nominierungen als Favoritin gehandelt worden war, ging überraschend leer aus. Unter anderem musste sich Swift in der Kategorie "Best Pop" der amerikanisch-kubanischen Sängerin Camila Cabello geschlagen geben. Der Award für das Beste Video ging an US-Rapper Kendrick Lamar ("HUMBLE."), der per Videobotschaft grüßte. Kleiner Trost für Swift: Auch ihre Intimfeindin Katy Perry ("Swish Swish") bekam keinen Award.

Dua Lipa als Beste Newcomerin ausgezeichnet

Die Londoner Sängerin Rita Ora moderierte die ereignisarme Show in der Wembley-Arena, die von zahlreichen Werbeblöcken unterbrochen wurde. Rapper Eminem ("The Real Slim Shady") erhielt den Preis als Bester Hip-Hop-Künstler und wusste nach eigenen Angaben selbst nicht warum. Weitere Awards wurden im Schnellverfahren an Musiker vergeben, die nicht vor Ort waren. Der britische Sänger Ed Sheeran, derzeit in Asien auf Tournee, wurde als Bester Live-Künstler geehrt, die britische Sängerin Dua Lipa als Beste Newcomerin.

Zum Abschluss der MTV Europe Music Awards 2017 wurden U2 mit dem "Global Icon Award" geehrt. Die irische Rockband war am Vorabend auf dem Trafalgar Square im Zentrum Londons aufgetreten. Der US-Musiker und Schauspieler Jared Leto, dessen Band Thirty Seconds To Mars als Beste Alternative-Künstler ausgezeichnet wurde, hielt die Laudatio. Nach mehreren Jahrzehnten im Musikgeschäft sorgten Bono und Co. in der Halle allerdings nicht für so viel Geschrei wie viele jüngere Kollegen, darunter der sichtbar glückliche Gewinner Mendes. (APA/dpa, 13.11.2017)