Neues "Medienhandbuch" erschienen

Pressehandbuch-Daten nun online

Wien – Das traditionelle "Pressehandbuch" des Verbands Österreichischer Zeitungen ist in seiner bisherigen Form Geschichte. Die Kontaktdaten von über 3.000 Medien und 12.000 Journalisten sind online auf www.medienhandbuch.at zu finden. Auf Papier ist am Montag im Czernin Verlag das "Medienhandbuch 2017" erschienen, teilte der VÖZ am Montag mit.

Es besteht aus einem Serviceteil mit u.a. einer Chronik des Medienjahres 2016/17, einem Überblick über Marktstudien und Markterhebungen und Verbänden und Institutionen. Ausgewählte Mediadaten werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Unter dem Titel "Digitalisierung und Transformation" liefert der 437 Seiten starke Band auch Gastbeiträge von Journalisten, Medienmanagern und Wissenschaftern. (APA, 13.11.2017)