DFB-Elf will erstmals seit 1997 Jahr ungeschlagen überstehen

Abschließendes Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich – England empfängt in zweitem Testspiel-Schlager Brasilien

Köln/London – In Köln und London steigen am Dienstag zum Abschluss des Fußball-Länderspieljahres in Europa noch einmal zwei Testspiel-Kracher. Weltmeister Deutschland will gegen Frankreich die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen prolongieren und könnte erstmals seit 1997 ein Jahr ohne Niederlage absolvieren. England hat Rekordweltmeister Brasilien zu Gast.

Erstmals seit dem verlorenen EM-Halbfinale 2016 trifft Deutschland wieder auf Frankreich (20.45 Uhr/live ARD). Seit dem 0:2 in Marseille durch einen Doppelpack von Antoine Griezmann ist die DFB-Elf in 20 Partien ungeschlagen. Nach elf Siegen und drei Remis im laufenden Jahr will Teamchef Joachim Löw mit seinem Team auch den Jahresabschluss erfolgreich absolvieren und erstmals seit 30 Jahren wieder ein Heimspiel gegen die "Equipe Tricolore" gewinnen.

Die jungen und körperlich enorm starken Franzosen um PSG-Jungstar Kylian Mbappe sind nach dem unspektakulären 0:0 in England ein willkommener WM-Gradmesser. Löw fordert noch einmal die ganze Konzentration. "Frankreich spielt in der Offensive schon mit sehr schnellen Leuten. Da müssen wir drauf aufpassen. Personell wird es einige Wechsel geben", kündigte der Teamchef die Fortsetzung seiner Experimente für die Titelverteidigung im nächsten Jahr an.

Der Respekt voreinander ist groß. "Ich glaube, dass die Mannschaft sehr stark ist, gespickt mit vielen Supertalenten. Sie werden auch bei der WM eine große Rolle spielen", sagte Paris-Legionär Julian Draxler über die Franzosen. Frankreichs Teamchef Didier Deschamps muss allerdings auf den angeschlagenen Stürmer Olivier Giroud verzichten. Damit fehlen den Franzosen schon neun Spieler aus dem Stamm-Kader.

Bei den Fans hat der Klassiker allerdings keinen Run auf die Tickets ausgelöst. Am Wochenende waren erst 30.000 der rund 46.000 Eintrittskarten verkauft.

Auch Englands Teamchef Gareth Southgate setzt seine Experimentierphase fort. Beim 0:0 gegen Deutschland verhalf Southgate mit Harry Maguire, Ruben Loftus-Cheek und Tammy Abraham in der Startelf sowie den eingewechselten Joe Gomez und Jack Cork gleich fünf Spielern zum Länderspiel-Debüt. Die Anfangsformation war mit gesamt 101 Länderspielen die unerfahrendste englische Nationalmannschaft seit den 1980er-Jahren.

"Es war ermutigend zu sehen, wie sich die jungen Spieler präsentiert haben. Das waren wirklich spannende Elemente, frische Namen", zeigte sich Southgate, früher auch U21-Teamchef, mit seinen jungen Spielern sehr zufrieden. Es sei klar erkennbar, "dass wir eine Entwicklung haben". Das sah auch die Presse so. "Southgates junge Löwen überzeugen beim ermutigenden torlosen Remis", schrieb etwa die Tageszeitung "The Independent".

Für Dienstag (21.00 Uhr) hat der Teamchef mit Torhüter Angus Gunn, Verteidiger Lewis Cook and Stürmer Dominic Solanke nun weitere drei Neulinge nachmominiert. (APA; 13.11.2017)