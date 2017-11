Historischer Kalender – 17. November

1292 – John Balliol wird König von Schottland, nachdem ihn der englische König Eduard I. aus 13 Anwärtern ausgewählt hat.

1902 – Die bis dahin längste Telefonleitung Europas ist fertig gestellt. Sie verbindet Rom und Mailand.

1917 – In Palästina erobern die gegen die türkische Armee kämpfenden britischen Truppen die Küstenstadt Jaffa.

1917 – Das zweite Seegefecht bei Helgoland zwischen Großbritannien und Deutschland während des Ersten Weltkriegs endet ohne klaren Erfolg einer der beiden Seiten.

1922 – Der von der türkischen Nationalversammlung abgesetzte letzte Sultan Mehmed VI. Vahideddin verlässt unter Vorbehalt seiner Herrschaftsansprüche an Bord eines britischen Kriegsschiffes Istanbul. Er stirbt 1926 im Exil in San Remo. Die Nationalversammlung überträgt am 19. November seinem Cousin Abdülmecit das Kalifat.

1932 – Der deutsche Reichskanzler Franz von Papen tritt mit seinem Minderheitskabinett zurück. Nachfolger wird General Kurt von Schleicher.

1942 – In der Cyrenaika müssen sich die deutsch-italienischen Truppen aus Derna zurückziehen. 50 Kilometer westlich von Bizerta kommt es zu ersten Kämpfen zwischen deutschen Truppen und den von Algerien nach Tunesien vorgestoßenen Alliierten.

1942 – Mit dem erfolgreichen Durchbruch eines von Alexandria aus in See gegangenen alliierten Nachschubkonvois für die britische Basis Malta kann die belagerte Insel entsetzt werden.

1942 – Gegen ein geplantes deutsches NS-Gesetz zur Zwangsscheidung "rassischer Mischehen" protestiert der Breslauer Erzbischof Kardinal Adolf Bertram.

1947 – In einer Resolution spricht sich die UNO-Vollversammlung dafür aus, die wegen sowjetischen Einspruchs im Weltsicherheitsrat unerledigt gebliebene Bewerbung Österreichs um UNO-Mitgliedschaft neuerlich in Erwägung zu ziehen.

1947 – Vor dem Nürnberger Militärgericht beginnt der Prozess gegen leitende Persönlichkeiten des nach Kriegsende unter alliierte Kontrolle gestellten deutschen Krupp-Konzerns. Der Großindustrielle Alfried Krupp von Bohlen und Halbach wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt (1951 freigelassen).

1962 – In Washington wird der Dulles International Airport von US-Präsident John F. Kennedy eröffnet.

1967 – Wiedereröffnung des umgebauten und erweiterten Tiroler Landestheaters in Innsbruck.

1972 – Der frühere Diktator Argentiniens, General Juan Domingo Peron, kehrt nach siebzehnjährigem Exil unter großem Jubel der Bevölkerung in seine Heimat zurück.

1977 – Ägyptens Präsident Anwar al-Sadat setzt sich über heftige Proteste in der gesamten arabischen Welt hinweg und nimmt die Einladung der israelischen Regierung zu einem Besuch in Jerusalem an. Außenminister Ismail Fahmi tritt von seinem Amt zurück. Der koptische Christ Boutros Boutros-Ghali übernimmt als Staatsminister die Leitung der ägyptischen Diplomatie.

1977 – Unter dem Motto "Verteidigung ohne Schlacht" nach der Doktrin von Armeekommandant General Emil Spanocchi finden in Salzburg und Oberösterreich Bundesheermanöver mit 12.000 Soldaten statt.

1987 – Der von einem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses vorgelegte Bericht über den "Iran-Contra-Skandal" (illegaler Waffenverkauf an Teheran und Finanzierung rechtsgerichteter Contra-Rebellen in Nicaragua aus dem Verkaufserlös) belastet US-Präsident Ronald Reagan und seine engsten Mitarbeiter schwer.

1997 – Bei einem Terroranschlag islamischer Extremisten der fundamentalistischen Untergrundorganisation "Gamaa Islamiya" kommen in der Tempelstadt von Luxor in Oberägypten 58 ausländische Touristen und vier Ägypter ums Leben.

2002 – Die Firmengruppe des ehemaligen ÖVP-Politikers Josef Taus erwirbt den Großteil der insolventen Buch- und Medienhandelskette Libro um fünf Millionen Euro.

2002 – Der italienische Ex-Premier Giulio Andreotti, dem Mafia-Kontakte zur Last gelegt werden, wird wegen eines Mordauftrags zu 24 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wird in der Berufungsverhandlung am 2. Mai 2003 wegen Mangels an Beweisen aufgehoben.

Geburtstage:

Caspar Frh. v. Voght, dt. Sozialreformer (1752-1839)

Germaine Dulac, frz. Regisseurin u. Filmtheoretikerin (1882-1942)

Bernard Law Montgomery, Viscount of Alamein, brit. Feldmarschall (1887-1976)

Eugene Paul Wigner, US-Physiker ung. Herk. (1902-1995)

Stanley Cohen, US-Biochemiker, Medizin-Nobelpreis 1986 (1922- )

Martin Scorsese, US-Regisseur (1942- )

Hubert von Goisern (eig. Hubert Achleitner), öst. Musiker und Sänger (1952- )

Andreas Rieke, dt. Musiker (Die Fantastischen Vier) (1967- )

Mikhail Botwinow, öst. Skilangläufer (1967- )

Todestage:

Tullio Lombardo, ital. Bildhauer u. Architekt (1455-1532)

Carl August Eschenmayer, dt. Philosoph (1768-1852)

Auguste Rodin, frz. Bildhauer (1840-1917)

Ricarda Huch, dt. Erzählerin (1864-1947)

Gertrud von den Brincken, dt. Schriftst. (1892-1982)

Eduard Tubin, schwed. Komponist estn. Herk. (1905-1982)

Abba Eban, israel. Politiker (1915-2002)

(APA, 17.11.2017)