Wirksamste Werbeschnitte: Manner holt Effie in Gold und Platin

Personalisierte Manner-Schnitten wurden Montagabend mit einem Effie in Platin und Gold für die effizienteste Werbung des Jahres ausgezeichnet. ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker ist für die International Advertising Association Marketer des Jahres

Wien – Bärli, Mausi oder einfach ein Name: Manner-Schnitten mit personalisierter Verpackung überzeugten die Österreich-Sektion der International Advertising Association. Die IAA vergab Montagabend die Preise für die wirksamste Werbung des Jahres. Manner und die OMD Mediaagentur holten neben einem Effie in Gold in der Kategorie Konsumgüter mit dem Effie in Platin auch den Hauptpreis. Insgesamt wurden aus 60 Einreichungen fünf Effies in Bronze, zwei in Silber und drei in Gold vergeben.

Der zweite goldene Effie bei Konsumgütern ging an Kelly mit seinen Soletti-Salzstangerln und der "Gib deinem Schatz einen Schmatz"-Kampagne, mit der vor allem die jugendliche Zielgruppe angesprochen werden sollte. Die Idee dazu kam von der Wirz Werbeagentur, für die Mediaplanung war UM PanMedia zuständig.

In der Kategorie Soziales schaffte die Stiftung Kindertraum mit "Träume werden wahr" Gold. Die Werbung von Springer & Jacoby rief zu Spenden für die spezifischen Bedürfnisse schwerkranker und behinderter Kinder – etwa einem Therapierad – auf, verantwortliche Mediaagentur: Mediaplus Austria.

Silber für Pistenraupe

Versilbert wurde der Tourismusverband Seefeld mit der vermeintlichen Irrfahrt einer Pistenraupe, sie landete angeblich im deutschen Seefeld statt in Tirol. Die Idee dazu hatte die Agentur SR 1. Diese Guerilla-Aktion kam nicht überall gut an. Wie berichtet wurde sie von PR-Ethikräten gerügt, Medien seien "offenbar bewusst belogen und in die Irre geführt" worden.

Silber war der IAA auch die Kampagne für Schmetterlingskinder von GGK Mullenlowe wert. Debra Austria will damit das Bewusstsein für diese Hautkrankheit stärken und zu Spenden aufrufen.

Preise in Bronze

Bronze ging an T-Mobile Austria für die "Stille Nacht"-Aktion von Jung von Matt/Donau, Karriere.at mit "Willst du, kannst du" (Heimat Wien), die McMuffins-Werbung von McDonald's (DDB Wien), die Vöslauer-Glasflaschenkampagne von Demner, Merlicek & Bergmann und DM-Drogeriemarkt mit "Immergünstig" von ReTale.

Marketer des Jahres

Markus Breitenecker, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1Puls4, wurde zum Marketer des Jahres gewählt. Die Jury-Begründung: "Mit Enthusiasmus und innovativen Ideen trug er erheblich zur Integration von Privat-TV in den technischen Verbreitungsebenen Kabel-TV und DigiSat bei und unterstützte damit die Etablierung des privaten TV-Marktes erheblich". (red, 13.11.2017)