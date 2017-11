Historischer Kalender – 15. November

1532 – Francisco Pizarro trifft mit 150 spanischen Konquistadoren in der Inka-Stadt Cajamarca ein und beginnt über seinen Unterhändler Hernando de Soto Verhandlungen mit dem Inka-Kaiser Atahualpa.

1577 – Der Freibeuter und spätere Admiral Sir Francis Drake beginnt die erste englische Erdumseglung (bis 1580).

1777 – Der Kontinentalkongress beschließt während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges die von der Philadelphia Convention erarbeiteten Konföderationsartikel.

1792 – Manuel de Godoy y Alvarez de Faria wird zum leitenden Minister von Spanien erhoben. König Karl IV. verleiht dem Geliebten seiner Gemahlin den Titel eines Herzogs von Alcudia und Sueca und beschenkt ihn reichlich.

1792 – Ludwig van Beethoven wählt Wien zu seinem ständigen Wohnsitz.

1832 – Nach Geheimverhandlungen bilden sechs konservative Schweizer Kantone den Sarnerbund als Reaktion auf das zuvor entstandene Siebenerkonkordat der liberalen Kantone.

1847 – An der Pariser Opera-Comique findet die Uraufführung der komischen Oper "Les Premiers Pas ou Les Deux Genies" von Jacques Fromental Halevy statt.

1892 – Der "Österreichische Skiverein" unter Leitung von Baron Wangenheim löst den "Ersten Wiener Skiverein" ab.

1917 – Der Rat der Volkskommissare verkündet in Petrograd das Recht jeder Nationalität, sich im neuen Sowjetstaat eine eigene Regierung zu geben.

1917 – Charlie Chaplins Film "The Immigrant" läuft in den USA an.

1932 – Bei einem Taifun werden in Japan 10.000 Häuser zerstört, mehr als tausend Menschen kommen ums Leben.

1957 – Der Spion in sowjetischen Diensten Rudolf Iwanowitsch Abel wird in den USA vor Gericht für schuldig befunden und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Er lieferte Moskau unter anderem amerikanische Atomgeheimnisse.

1962 – In Westberlin werden Sprengstoffanschläge auf die von der DDR verwalteten S-Bahnanlagen verübt.

1977 – Ägyptens Präsident Anwar as-Sadat erhält eine offizielle Einladung der israelischen Regierung, nach Jerusalem zu kommen und vor der Knesset (Parlament) zu sprechen.

1982 – Beisetzung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Leonid Breschnjew an der Kremlmauer in Moskau. Seine Nachfolger Juri Andropow und Konstantin Tschernenko tragen den Sarg.

1987 – In Brasov (Kronstadt) in Siebenbürgen demonstrieren 20.000 Menschen gegen das Regime des rumänischen Staats- und Parteichefs Nicolae Ceausescu und dessen Wirtschaftspolitik.

2002 – Hu Jintao übernimmt von Jiang Zemin das Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas.

2002 – Im Auktionshaus Dorotheum wird das Egon Schiele-Bild "Bildstock, Häuser und Bäume", welches am 27. November versteigert werden sollte, behördlich sichergestellt. Damit wird erstmals ein "arisiertes" Kunstwerk in Österreich beschlagnahmt.

2007 – Schneechaos in Ostösterreich: In den Abendstunden wird die Wiener Außenringautobahn (A21) zwischen Knoten Vösendorf und Steinhäusl in beiden Richtungen gesperrt und ist erst am Nachmittag des nächsten Tages wieder vollständig passierbar. 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge stecken fest, 150 Helfer des Roten Kreuzes rücken aus, um die Insassen zu versorgen.

Geburtstage:

Gerhart Hauptmann, dt. Schriftsteller, Nobelpreis für Literatur 1912 (1862-1946)

Hans Dominik, dt. Schriftsteller (1872-1945)

Georgia O'Keeffe, US-Malerin (1887-1986)

Claus Graf von Stauffenberg, dt. Offizier und Widerstandskämpfer (1907-1944)

Francesco Rosi, ital. Filmregisseur (1922-2015)

Petula Clark, engl. Sängerin (1932- )

Daniel Barenboim, israel. Pianist und Dirigent (1942- )

Pandeli Majko, alban. Politiker (1967- )

Todestage:

Christoph Willibald Gluck, dt. Komponist (1714-1787)

George Romney, brit. Maler (1734-1802)

Emile Durkheim, frz. Soziologe (1858-1917)

Friedrich von Gagern, öst. Schriftsteller (1882-1947)

Achille Lauro, ital. Reeder u. Polit. (1887-1982)

Vinoba Bhave, ind. Sozialreformer (1895-1982)

Georges Philippe Friedmann, frz.

Soziologe (1902-1977)

(APA, 15.11.2017)