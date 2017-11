Neue kaufmännische Leiter in Schauspielhaus und Kosmos-Theater

Mattias Riesenhuber kommt in die Porzellangasse, Gina Salis-Soglio in die Siebensterngasse

Wien – Mit dem Schauspielhaus und dem Kosmos-Theater erhalten zwei Wiener Bühnen demnächst neue betriebswirtschaftliche Leitungen. Mattias Riesenhuber (40) wird mit Jahreswechsel kaufmännischer Leiter am Schauspielhaus, Gina Salis-Soglio (54) wird an der Seite der designierten künstlerischen Leiterin Veronika Steinböck am 1. April 2018 im Kosmos-Theater einsteigen.

Riesenhuber war zuvor unter anderem im Betriebsbüro am Burgtheater tätig, als Chefdisponent am Theater Neumarkt in Zürich sowie als Co-Leiter des Miller's Theater in Zürich. Salis-Soglio war bereits Betriebsleiterin der Szene Wien und seit 2009 Finanzreferentin der Viennale. (APA, 13.11.2017)