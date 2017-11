Urteil über elf einstige Mladic-Helfer zu Staatsgeheimnis erklärt

Veröffentlichung könnte nach Ansicht der serbischen Staatsanwaltschaft das internationale Ansehen Serbiens lädieren

Belgrad – Gut eine Woche vor der Verkündung des Urteils über den einstigen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic vor dem Haager UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien wurde in Belgrad ein Urteil gegen seine einstigen Helfer zum Staatsgeheimnis erklärt. Die Veröffentlichung könnte dem internationalen Ansehen Serbiens Schaden zufügen, erläuterte die Staatsanwaltschaft.

Wie das Internetportal BalkanInsight am heutigen Montag berichtete, ist es das erste Mal, dass ein Urteil in Serbien zum Staatsgeheimnis erklärt wurde. Ein Belgrader Gericht hatte im August einen früheren Mladic-Helfer zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, weitere zehn Angeklagte wurden freigesprochen.

Mladic war nach 16-jähriger Flucht 2011 in der nordserbischen Provinz Vojvodina festgenommen und an das Haager Tribunal überstellt worden. Das Haager Gericht wird am 22. November sein Urteil verkünden. Mladic hatte sich unter anderem wegen Völkermordes in Srebrenica zu verteidigen, wobosnisch-serbische Truppen im Juli 1995 rund 8.000 bosniakische Männer ermordet hatten. Die Anklage hatte lebenslang für Mladic gefordert. (APA, 13.11.2017)