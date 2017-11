Sky Deutschland startet Weihnachtskampagne mit Elyas M’Barek

Schauspieler reist darin durch einen überdimensionalen Adventkalender

Unterföhring – Mit einer vorweihnachtlichen Reise, die Elyas M’Barek im TV-Spot durch einen überdimensionalen Adventskalender führt, läutet Bezahlsender Sky die Weihnachtszeit ein. Die Kampagne mit dem Claim "Das Alles bekommst Du nur mit Sky" ist in Deutschland zu sehen und wurde von der Münchner Agentur Serviceplan Campaign X entwickelt und umgesetzt.

sky deutschland

Im 40-sekündigen TV-Spot reist Elyas M’Barek durch einen Adventskalender und erkundet dabei die Sky-Programminhalte. Der Werbespot wurde in drei Tagen in den Bavaria Studios in München gedreht. Regie führte Simon Verhoeven. Die Produktion übernahm oki films und Neverest, die Post-Produktion verantwortete Sunday Digital. Zum Einsatz kommen auch Print-, OOH- und Digital-Maßnahmen. In Österreich wird ein eigener Spot zum Einsatz kommen. (red, 13.11.2017)