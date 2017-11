Zigazig ah: Die Spice Girls sind zurück

Good News für alle Fans, die seit Jahren auf ein Comeback der Girlgroup gehofft haben

Schon bald dürften die fünf Spice Girls wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Einem Insider zufolge ist für 2018 ein Comeback mit neuem Album sowie einem TV-Special geplant. Bei einem "geheimen Treffen" im Sommer haben sich Victoria "Posh Spice" Beckham, Melanie "Scary Spice" Brown, Emma "Baby Spice" Bunton, Geri "Ginger Spice" Halliwell und Melanie "Sporty Spice" Chisholm demnach wieder angenähert.

In der Vergangenheit hatte sich vor allem Beckham gegen eine Reunion gesträubt. Gründe für das Comeback sollen die Scheidung von Mel B. sowie die Geburt von Halliwells Sohn sein, die die Wogen zwischen den Bandmitgliedern geglättet haben.

Erfolg in den 1990er-Jahren



Nach Halliwells Ausstieg 1998 und der Ankündigung einer Bandpause 2001 starteten die Mitglieder der 1994 gegründeten Band Solokarrieren. 2007 waren die Spice Girls auf einer letzten gemeinsamen Welttournee zu sehen. Bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London standen sie das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne. Zu ihren größten Hits zählen "Wannabe", "Say You'll Be There" und "2 Become 1". (waldl, 13.11.2017)