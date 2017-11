Airbnb: Eine Nacht im Legohaus verbringen

Für eine Nacht wird das Lego House in Billund, Dänemark, zum privaten Spielplatz einer Familie

Airbnb und Lego haben sich für ein spezielles Übernachtungserlebnis zusammen getan. Für eine Nacht wird das Lego House in Billund, Dänemark, zum privaten Spielplatz einer Familie. Kleine und Große jeden Alters haben die Chance, eine Nacht im Lego House zu gewinnen. Dafür müssen sie beschreiben, was sie und ihre Familie mit einem unerschöpflichen Vorrat an LEGO Steinen gemeinsam bauen würden.

Die Gewinner des Wettbewerbs haben das Lego House eine ganze Nacht lang für sich alleine. Sie übernachten in einem Schlafzimmer aus Lego-Steinen unter dem gigantischen Lego- Modell "Wasserfall" und können ihre Idee mithilfe von Jamie Berard, einem der besten Meisterbauer der Welt, in die Tat umsetzen.

Einfach selber bauen

Wirklich alles ist aus Legosteinen zusammengebaut: der Teddy, die Lampen, der Wecker, der Fernseher, die Bücher und sogar die Katze. Das Zuhause verfügt über zwei Schlafzimmer mit Betten, die auf Lgeo System und Lego Duplo-Bausteinen thronen, sowie ein Wohnzimmer, in dem es sich die Gewinner auf Legosesseln vor einem Lego-Fernseher gemütlich machen können. Und falls etwas fehlt, kann man es sich ganz einfach selber bauen.

Teilnehmen kann jede Familie, die bis 17. November folgende Frage beantwortet: "Wenn du und deine Familie einen endlosen Vorrat an LEGO Steinen hättet, was würdet ihr gemeinsam bauen?" (red, 13.11.2017)