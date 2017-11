Achtjährige bei Dragster-Rennen in Australien getötet

Mädchen raste mit Rennwagen gegen Betonmauer

Sydney – In Australien ist ein achtjähriges Mädchen bei einem Motorsportrennen ums Leben gekommen. Anita Board raste bei einem Testrennen in der Stadt Perth in ihrem Dragster-Wagen "Pony Power" gegen eine Betonmauer, teilte die Polizei am Montag mit. Sie wurde bei dem Unglück am Sonntag, drei Tage nach ihrem achten Geburtstag, schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Die Polizei untersucht nun die Unfallursache. Der Vater des Mädchens, Ian Board, schrieb auf Facebook: "Mein Herz ist in tausend Stücke zerbrochen."

Rennlizenz ab acht Jahren

Laut der Australischen Drag-Racing-Vereinigung war das Mädchen dabei, um seine Rennlizenz zu fahren. Sie war soeben alt genug geworden, um unter den offiziellen Regeln an Wettbewerben teilzunehmen. Die jungen Rennfahrer erreichen bei ihren Rennen Spitzengeschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h. (APA, red, 13.11.2017)