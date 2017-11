Boston war auch von Toronto nicht zu stoppen

Rekordmeister feierte mit 95:94 zwölften Sieg in Serie in NBA – Pöltl bei Kanadiern nur 3:42 Minuten im Einsatz

Boston (Massachusetts)/Toronto – Die Boston Celtics haben sich am Sonntagabend (MEZ) auch von den Toronto Raptors nicht auf ihrem Siegeszug durch die NBA stoppen lassen. Der Rekordmeister bezwang die Kanadier im heimischen TD Garden knapp 95:94 und landete den bereits zwölften Erfolg hintereinander. Der Wiener Jakob Pöltl kam bei den Gästen lediglich 3:42 Minuten zum Einsatz.

Der Rekordmeister musste gegen die Raptors auf den im Gesicht verletzten Kyrie Irving verzichten. Dennoch machten die Celtics im Spitzenspiel der Eastern Conference als aktuell bestes Team der Liga das Dutzend an Siegen voll, wenn auch mit ein wenig Glück. Denn DeMar DeRozan, mit 24 Punkten der Topscorer der Kanadier, hatte in den Schlusssekunden gleich zweimal die Chance auf den Sieg für sein Team in Händen. Beide Würfe verfehlten jedoch ihr Ziel.

Für Pöltl endete der Abend in Boston nicht nur wegen der Niederlage enttäuschend. Der Wiener bekam von Coach Dwane Casey so wenig Einsatzzeit wie noch nie in dieser Saison. Er verzeichnete bei seinem Kurzauftritt im zweiten Viertel zwei Punkte (den Korb zum zwischenzeitlichen 35:28 für die Raptors) und je einen Rebound sowie blockierten Wurf.

Für Toronto setzte es nach zuletzt zwei Heimsiegen wieder eine Niederlage. Die Bilanz nach zwölf Saisonspielen lautet auf 7:5-Erfolge. Auswärts läuft es mit jetzt 3:4 noch nicht wirklich rund. Mitentscheidend für die Niederlage beim überlegenen Leader der Eastern Conference in der NBA war auch die Schwäche am Offensiv-Rebound. Während die Kanadier nur sechsmal zupackten, holten die Celtics 15 vom Brett abspringende Bälle für zweite Wurfchancen. (APA, 13.11.2017)