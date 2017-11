Was eine Wurminfektion mit dem Immunsystem macht

Würmer werden vom Immunsystem durch eine Typ2-Antwort bekämpft – sie spielt auch bei Wundheilung, Stoffwechsel Allergien und Tumoren eine Rolle

Das Immunsystem verfügt über ein großes Repertoire von verschiedenen Immunantworten auf Infektionen und andere Bedrohungen von außen und wählt jeweils die Klasse von Immunantwort aus, welche für die Bekämpfung eines eingedrungenen Erregers besonders wirksam ist.

So wird bei Infektionen mit Würmern die sogenannte Typ 2-Immunantwort aktiviert, welche darauf zielt, diesen großen Parasiten, die zu töten das Immunsystem kaum in der Lage ist, Leben und Vermehrung zu erschweren. Typ 2-Antworten sind auch unter den aktuellen hygienischen Lebensbedingungen in Europa, unter denen Wurminfektionen keine sehr große Rolle mehr spielen, von größter Bedeutung, weil sie, durch harmlose Umweltallergene unkontrolliert ausgelöst, Ursache allergischer Erkrankungen wie Asthma und Neurodermitis sind.

Husten als Reaktion



Verschiedene Würmer wandern durch die menschlichen Atemwege. Die Typ 2-Immunantwort aktiviert das Asthma-typische Reaktionsmuster mit Engstellung, Schleimproduktion und Husten mit dem Ziel, die Würmer auszuhusten. "Diese Kardinalsymptome des Asthma können also verstanden werden als, zum Beispiel durch Pollen, fälschlich aktivierte Mechanismen der Wurm-Abwehr", erläutert Axel Roers, Direktor des Instituts für Immunologie der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden, der zusammen mit zusammen mit Forscherkollegen aus München, Köln, Freiburg, Erlangen, Berlin und Dresden die Mechanismen der Typ2-Immunantworten untersucht.

Typ 2-Immunantworten sind aber auch aus anderen Gründen kürzlich ins Zentrum des Interesses gerückt. Sie fördern die Heilung von Wunden – auch dies verständlich im Rahmen der Bewältigung von Wurminfektionen, da Würmer sich durch verschiedene menschliche Gewebe bohren und dabei Schaden anrichten, der schnellstmöglich repariert werden muss.

Fehlgeleitete Funktion

Faszinierender Weise machen bösartige Tumoren sich diese regenerationsfördernden Mechanismen zu Nutze und aktivieren gezielt Typ 2-Immunantworten im Tumorgewebe, welche dann das Krebswachstum unterstützen. Erstaunlich war die kürzlich gewonnene Erkenntnis, dass Typ 2-Immunantworten auch in der Regulation des metabolischen Gleichgewichtes eine entscheidende Rolle spielen und dass immunologische Fehlregulation zu wichtigen Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel dem Typ II-Diabetes, beiträgt. (red/idw, 13.11.2017)