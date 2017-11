Drei Karambolagen in Niederösterreich: 15 Kilometer Stau nach Wien

Niemand dürfte durch die Unfälle verletzt worden sein

Bruck an der Leitha – Drei Karambolagen auf der Richtungsfahrbahn Wien der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich haben am Montag im Frühverkehr für erhebliche Behinderungen gesorgt. Nach ÖAMTC-Angaben gab es bis zu 15 Kilometer Stau.

Der erste Unfall hatte sich einer Sprecherin zufolge gegen 6.00 Uhr zwischen dem Knoten Bruckneudorf und der Raststation Göttlesbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha ereignet. In dem Bereich kam es danach zu zwei weiteren Karambolagen. Über die Anzahl der involvierten Fahrzeuge lagen zunächst keine Angaben vor. Die Kollisionen dürften jedenfalls nur für Sachschaden gesorgt haben.

Gegen 7.30 Uhr waren die Unfallstellen geräumt. Der Stau löste sich jedoch nur langsam auf. (APA, 13.11.2017)