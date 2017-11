Vorstieg: Schubert gewinnt Weltcupfinale in Kranj

18. Sieg für den Tiroler

Kranj – Der Tiroler Jakob Schubert hat am Sonntag in Kranj das Weltcup-Finale im Vorstieg-Klettern gewonnen. Dem Vizeweltmeister gelang in Slowenien vor Alexander Megos (GER) und Dmitri Fakirianow (RUS) sein 18. Weltcuperfolg. In der Gesamtwertung landete der nicht bei allen Bewerben am Start gewesene zweimalige Weltcupsieger an der sechsten Stelle.

Bei den Damen wurde Jessica Pilz Gesamtvierte, in Kranj kam sie nicht über Rang 33 hinaus. Ihre Teamkollegin Julia Fiser wurde im letzten Saisonbewerb als beste Österreicherin 14. Die Weltcuptitel im Vorstieg gingen an die Slowenin Janja Garnbret und den Franzosen Romain Desgranges. (APA, 12.11. 2017)