Ex-Premier Hariri: Kehre "sehr bald" in den Libanon zurück

Politiker behauptet im ersten TV-Interview seit seinem Rücktritt, dass er nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten

Riad – In seinem ersten Interview seit seinem aufsehenerregenden Rücktritt vor gut einer Woche hat der ehemalige libanesische Ministerpräsident beteuert, "sehr bald" in die Heimat zurückzukehren. Saad al-Hariri sagte dem libanesischen TV-Sender "Future TV", der ihm gehört, aber nicht, wann dies geschehen werde.

Er werde nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten, sagte Hariri am Sonntag in Riad weiter. "Wenn ich Saudi-Arabien verlassen möchte, kann ich das machen."

Rücktritt

Der Sunnit Hariri hatte Anfang November von Saudi-Arabien aus, zu dem er enge Beziehungen hat, seinen Rücktritt erklärt. Er löste damit Spekulationen aus, dass sein Rückzug von der Regionalmacht erzwungen wurde, um Spannungen mit der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah zu erzeugen. Saudi-Arabien und der Iran sind Erzfeinde.

Der Hisbollah und dem Iran machte Hariri erneut Vorwürfe. Teheran mische sich in die Angelegenheiten der arabischen Welt ein. Dies müsse aufhören. (APA, 12.11.2017)