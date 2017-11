Die Schweiz taktiert sich nach Russland

Im Playoff-Duell mit Nordirland reichte im Rückspiel ein 0:0 zur Qualifikation für die WM-Endrunde – trotz eines Herzschlagmoments im Finish

Basel – Die Schweiz ist 2018 zum elften Mal bei einer Fußball-WM mit von der Partie. Die Eidgenossen setzten sich im Playoff gegen Nordirland durch und qualifizierte sich für die Endrunde in Russland. Im sonntäglichen Rückspiel reichte dafür ein 0:0 gegen Nordirland, nachdem man sich zuvor dank eines geschenkten Elfmeters in Belfast mit 1:0 durchgesetzt hatte.

In Basel entspann sich auf schwierigem Geläuf, heftiger Regen hatte dem Spielfeld hart zugesetzt, ein relativ ausgeglichenes Match. Die Schweizer waren zwar erneut die Mannschaft mit überlegener Spielqualität, die Nordiren jedoch hielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich dagegen.

Kurz vor Schluss hielt das Rund noch einmal den Atem an: der Schweizer Keeper Sommer hatte sich bei einer Flanke verflogen, Rodriguez klärte einen Kopfball von Evans auf der Linie. Unter dem Strich war die Qualifikation der Schweizer aber verdient, fußballerisch allzu schlicht hatte sich der Gegner präsentiert.

Ihre erste Möglichkeit hatten die Nordiren vor 38.000 Zuschauern bereits nach drei Minuten, als Brunt mit einem platzierten Weitschuss Sommer zu einer Glanzparade zwang. Nur zwei Minuten später kam auf der anderen Seite Seferovic zu einer große Chance. In der zehnten Minute wäre McAuley nach einer scharfen Hereingabe von Dzemaili beinahe ein Eigentor unterlaufen.

Danach kontrollierten die spielerisch reiferen Schweizer auf tiefem Boden das Geschehen, zeigten sich im Abschluss jedoch nicht fokussiert genug. Shaqiri und Zuber vergaben vor der Pause zweimal in aussichtsreicher Position. Auf Seiten der Gäste überragte Keeper McGovern.

Nach dem Seitenwechsel legten die Nordiren ihre Schüchternheit zusehends ab und hielten die Partie weitgehend offen, die Mannschaft von Michael O'Neill zeigte sich im Vergleich zum Hinspiel doch deutlich verbessert. Die taktisch klug agierende Schweiz kam trotzdem kaum in Schwierigkeiten, das Pferd, so könnte man sagen, sprang so hoch es eben musste.

Im Finish erkämpften sich die Gäste die ein oder andere Möglichkeit, wirklich brenzlig wurde es jedoch erst nach dem Fehler Sommers in der Nachspielzeit.

Während die Schweiz damit zum vierten Mal in Serie eine Endrunde bereichert, müssen die Nordiren weiter auf ihre erste Teilnahme seit 1986 warten. (bausch, 12.11. 2017)