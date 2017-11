Schweres Erdbeben an der irakisch-iranischen Grenze

Iranisches Staatsfernsehen berichtet von sechs Todesopfern

Washington – Ein starkes Erdbeben hat am Sonntag den Nordosten des Irak an der Grenze zum Iran erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 7,2. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Abend, es habe sechs Todesopfer gegeben.

Die Erschütterung konnte auch in der hunderten Kilometer entfernten iranischen Hauptstadt Teheran gespürt werden, wie der Iran-Korrespondent der "New York Times" berichtet.

7.2 Quake near Iraq-Iran border was felt in Tehran, Baghdad and beyond. — Thomas Erdbrink (@ThomasErdbrink) November 12, 2017

Laut USGS befand sich das Zentrum des Bebens in einer Gebirgsregion rund 32 Kilometer südwestlich von der Stadt Halabja entfernt. Es war auch in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu spüren. In der Provinz Suleimanija im kurdischen Nordirak eilten die Menschen während auf die Straßen, einige leichtere Schäden wurden von dort gemeldet.

Im Iran war das Beben nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna in mehreren Städten im Westen des Landes zu spüren. Auch im Südosten der Türkei wurden die Erschütterungen registriert. (APA/red, 12.11.2017)