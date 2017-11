Zweiter Sieg für Suljovic bei Grand Slam of Darts

5:4 gegen Engländer Smith – "The Gentle" in Wolverhampton auf Achtelfinalkurs

Wolverhampton – Mensur Suljovic hat beim Grand Slam of Darts auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Der 45-jährige Wiener setzte sich am Sonntag in der Nachmittags-Session in der Civic Hall in Wolverhampton gegen den Engländer Michael Smith knapp mit 5:4 durch. Tags zuvor hatte "The Gentle" mit Smiths Landsmann Mark McGeeney (5:2) weniger Mühe gehabt.

Suljovic ist damit beim einzigen Turnier im Jahresverlauf an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teilnehmen auf dem besten Wege in Richtung Achtelfinale, für das sich die Top Zwei jeder Gruppe qualifizieren. Österreichs Aushängeschild hält in der Gruppe G als einziger Akteur bei zwei Siegen. Smith und James Wilson, der McGeeney mit 5:2 bezwang, haben einmal gewonnen. McGeeney ist bereits aus dem Aufstiegsrennen. Suljovics letztes Gruppenspiel gegen Wilson geht am Montag über die Bühne. (APA, 12.11.2017)