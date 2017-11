Wienerin raste auf Salzburger Autobahn doppelt so schnell als erlaubt

Mit 166 Stundenkilometer bei 80-er Begrenzung – 62-Jährige fühlte sich mit ihrem Elektroauto überfordert

Wals – Mehr als doppelt so schnell als erlaubt ist am Sonntagnachmittag eine 62-jährige Wienerin auf der Westautobahn (A1) bei Wals unterwegs gewesen. Die Frau war mit 166 km/h bei einer 80er-Begrenzung aufgehalten worden. Als Grund nannte sie Überforderung mit ihrem Elektrofahrzeug, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Sie habe die Beschilderungen aber wahrgenommen, sagte die Wienerin. Der Führerschein wurde der Lenkerin vor Ort abgenommen und sie wurde angezeigt. Ihr Sohn am Beifahrersitz setzte dann die Fahrt fort. (APA, 12.11.2017)