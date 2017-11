USA greifen Al-Shabaab in Somalia an

Aktionen werden fortgesetzt



Mogadischu – US-Kampfjets haben zum zweiten Mal binnen weniger Tage die Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia angegriffen. Wie das US-Afrika-Kommando am Sonntag mitteilte, zielten die Luftangriffe am Vortag auf Stellungen rund 400 Kilometer von der Hauptstadt Mogadischu entfernt. Die Aktionen würden fortgesetzt, um den Terrorismus in Afrika zu bekämpfen.

Bereits am Donnerstag hatte das US-Militär bei einem Luftangriff in Somalia nach eigenen Angaben mehrere Mitglieder der Terrormiliz getötet. Die sunnitischen Extremisten von Al-Shabaab kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in Somalia, um dort einen sogenannten Gottesstaat zu errichten. (APA, 12.11.2017)