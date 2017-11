Pegida, Machos, Mobbing im neuen "Tatort" aus Dresden: Top oder Flop?

foto: orf/ard/gordon muehle

Darum geht es: In der Versicherungsfirma "ALVA – Ihr Partner für Ihre Sicherheit" wird am helllichten Tag vom gegenüberliegenden Gebäude aus ein Mitarbeiter erschossen. Scharfschützen in Dresden? Das Ermittlerduo Sieland und Gorniak und ihr Vorgesetzter Schnabel geraten bei der Befragung der Versicherungsangestellten in ein Geflecht aus Intrigen und Drohungen. Um den eigenen Arbeitsplatz nicht zu verlieren, wird innerhalb der Belegschaft großflächig gemobbt und Kollegen leichtfertiges Bewilligen einer Prämie oder anstößiges Verhalten unterstellt.