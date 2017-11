Federer meistert erste Hürde bei ATP Finals

Zwei-Satz-Sieg für den Turnierfavoriten gegen Jack Sock

London – Turnierfavorit Roger Federer hat am Sonntag zum Auftakt der mit 8 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in London sein erstes Gruppenmatch gewonnen. Der als Nummer zwei gesetzte Schweizer besiegte vor ausverkaufter O2-Arena den US-Amerikaner Jack Sock nach 91 Minuten mit 6:4, 7:6(4) und hat damit in der Gruppe "Boris Becker" einen Auftakt nach Maß gefeiert.

Im zweiten Einzel des Tages trifft in der Night Session der als Nummer 3 gesetzte Deutsche Alexander Zverev auf den Kroaten Marin Cilic (5). (APA, 12.11.2017)