21-Jähriger auf A9 in Steiermark überfahren

Slowene wollte Reh nach Wildunfall bergen

Vogau/Straß – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Vogau (Bezirk Leibnitz) gekommen. Ein 21-jähriger Slowene hatte gegen 22.30 Uhr zunächst ein Reh gerammt und seinen Wagen danach am Pannenstreifen abgestellt, um das Tier von der zweiten Fahrspur zu bergen. Dabei wurde er von einem nachkommenden Kleinbus erfasst, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Kleinbusses, ebenfalls ein Slowene (52), und seine Beifahrer blieben unverletzt. (APA, 12.11.2017)