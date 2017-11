Achter Saisontreffer für Kärntner gegen Edmonton

New York – Die New York Rangers haben ihre Siegesserie in der NHL auch gegen die Edmonton Oilers fortgesetzt. Das 4:2 am Samstag im Madison Square Garden war ihr bereits sechster Erfolg en suite. Rangers-Stürmer Michael Grabner traf zwei Sekunden vor Schluss zum Endstand. Der Kärntner hält nach 18 Partien bei acht Toren und zwei Assists. (APA, 11.11. 2017)