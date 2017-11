Big Air: Gasser triumphiert bei Weltcupauftakt

Titelverteidigerin in Mailand nicht zu schlagen

Mailand – Weltcup-Titelverteidigerin Anna Gasser hat den Weltcup-Auftakt im Big Air gewonnen. Die Vorjahressiegerin und Weltmeisterin gewann am Samstag in Mailand klar vor der Britin Katie Ormerod und der Schweizerin Sina Candrian. Österreichs Sportlerin des Jahres untermauerte damit ihren Favoritenstatus für die Olympiapremiere der Snowboard-Freestyle-Disziplin im Februar in Südkorea.

Bei den Herren schieden Clemens Millauer (15.), Alois Lindmoser (28.) und Philipp Kundratitz (43.) in der Qualifikation aus. Die nächste Big-Air-Station ist übernächstes Wochenende Peking. (APA, 11.11. 2017)