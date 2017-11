Rekordmann sichert sich bei Waldviertel-Rallye nächsten Titel

Horn – Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager hat sich am Samstag im Waldviertel seinen bereits 14. Rallye-Staatsmeistertitel gesichert. Der Routinier setzte sich in seinem VW Polo in der Titelentscheidung gegen Titelverteidiger Hermann Neubauer (Ford Fiesta) und Außenseiter Niki Mayr-Melnhof (Citroen DS3) durch. (APA, 11.11. 2017)