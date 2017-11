Brasilien-Qualifying: Hamilton nach Unfall out, Bottas auf Pole

Weltmeister kracht in Streckenbegrenzung, bleibt aber unverletzt

Sao Paulo – Weltmeister Lewis Hamilton ist am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo schon nach wenigen Minuten durch einen Unfall ausgeschieden. Der Mercedes-Pilot rutschte auf der Strecke von Interlagos in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke und prallte in die Reifenstapel-Streckenbegrenzung.

Der Brite wird in das Rennen am Sonntag (17.00 Uhr/ORF, RTL und Sky) damit vom Ende des Feldes starten müssen. Er blieb bei dem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung offenbar unverletzt, sein Silberpfeil wurde aber stark beschädigt.

"Ich bin okay", funkte Hamilton noch aus dem Auto und kehrte anschließend zu Fuß an die Box zurück. Kurz darauf gab das Mercedes-Team offiziell Entwarnung: "Eine Untersuchung im Medical Center ist nicht notwendig." Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda berichtete über großen Unmut des Champions. "Er ärgert sich so maßlos über seinen Fehler. Ein Fehler in der Phase ist blöd. Jetzt ist er Letzter, das Rennen wird sehr schwer für ihn", meinte Lauda im ORF.

In die Bresche sprang Teamkollege Valtteri Bottas, der sich die Pole Position sicherte. Der Finne fuhr die schnellste Zeit vor den beiden Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen

Für Vettel und Bottas geht es im direkten Duell noch um den Vizeweltmeistertitel, der Deutsche liegt vor den letzten beiden Saisonbewerben 15 Punkte vor der Nummer zwei von Mercedes. (sid, APA – 11.11. 2017)

