Hamilton im Brasilien-Qualifying nach Unfall out

Weltmeister kracht in Streckenbegrenzung, bleibt aber unverletzt

Sao Paulo – Weltmeister Lewis Hamilton ist am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo schon nach wenigen Minuten durch einen Unfall ausgeschieden. Der Mercedes-Pilot rutschte in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke und prallte in die Reifenstapel-Streckenbegrenzung.

Der Brite wird in das Rennen am Sonntag (17.00 Uhr/ORF, RTL und Sky) damit vom Ende des Feldes starten müssen. Er blieb bei dem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung offenbar unverletzt, sein Silberpfeil wurde aber stark beschädigt.

"Ich bin okay", funkte Hamilton noch aus dem Auto und kehrte anschließend zu Fuß an die Box zurück. Kurz darauf gab das Mercedes-Team offiziell Entwarnung: "Eine Untersuchung im Medical Center ist nicht notwendig."

Schon vor zwei Wochen in Mexiko hatte Hamilton den Gewinn seines vierten WM-Titels perfekt gemacht. (sid, APA – 11.11. 2017)